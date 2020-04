Revalidatie Friesland maakt behandelprogramma voor patiënten na corona

Sneek-Revalidatie Friesland heeft een behandelprogramma opgezet voor mensen die het coronavirus hebben gehad. Het is bedoeld voor mensen die op de reguliere afdelingen van ziekenhuizen waren opgenomen, niet voor mensen van intensive care’s. Patiënten die weer wat opknappen, kunnen diverse klachten hebben. Bijvoorbeeld problemen met ademhalen, het minder fysiek kunnen functioneren of emotionele problemen. Daarom is het volgens de organisatie goed om met een herstelprogramma terug te keren in het dagelijks leven.

De behandeling kan worden aangepast op de patiënt zelf. Een fysiotherapeut en een ergotherapeut vormen de basis, omdat het met name om fysieke behandelingen gaat. Voor patiënten met longproblemen is er extra aandacht voor ventilatie. Maar ook zaken als voedingsproblemen, logopedie en psychologische problemen kunnen worden aangepakt.