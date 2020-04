Sneek- Er zijn de afgelopen 24 uur in Fryslân drie nieuwe coronastergevallen geregistreerd. Dat meldt GGD Fryslân. Daarmee staat het aantal mensen dat overleden is aan de gevolgen van het coronavirus op 51. Er zijn twee nieuwe positieve tests bij gekomen. Dat is de laagste toename van het aantal positieve tests in weken tijd. Er zijn nu 457 mensen positief getest in Fryslân.