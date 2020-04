Sneek- Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Vooral als je jong bent, is het best lastig om je vrienden zo lang niet te zien en je aan de regels te houden. Zo moet je, als je naar buiten gaat, altijd minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dus moeten we creatief zijn. Want slimmer chillen = corona killen.

Actuele coronacijfers

De GGD Fryslân heeft bekend gemaakt dat er sinds zaterdag drie nieuwe patiënten aan het coronavirus zijn overleden in de provincie Friesland. Daarmee komt het aantal mensen dat in Friesland overleed op 45. Daarnaast zijn er 11 mensen nieuwe mensen die positief getest zijn op het virus, dat zijn er nu in totaal 449. Het aantal mensen in het ziekenhuis is met één afgenomen. Er liggen nu nog 60 mensen met coronavirus in de verschillende Friese ziekenhuizen.