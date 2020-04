Twee nieuwe sterfgevallen in Fryslân, aantal positieve tests loopt op tot 438

Sneek-Er zijn sinds vrijdag twee mensen in Fryslân overleden aan het coronavirus. Het totaalaantal mensen dat in de provincie overleden is aan het virus, ligt nu op 42. Er zijn 20 mensen bijgekomen die positief zijn getest, daarmee komt het totaal op 438. Verder liggen er op dit moment 61 patiënten in de Friese ziekenhuizen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van Veiligheidsregio Fryslân.

Margreet de Graaf van GGD Fryslân is voorzichtig positief over de nieuwe cijfers. “Het is in het noorden vrij rustig. Het is onder controle met de maatregelen die er nu zijn. We weten niet wat het kabinet gaat aankondigen, maar op dit moment houdt iedereen zich netjes aan de regels en werken de maatregelen goed.”

Regionale verruiming

Door sommige experts wort eraan gedacht om als zogenaamde ‘exit-strategie’ eerst in bepaalde regio’s de maatregels te verruimen. De Graaf weet nog niet of dat wel zo’n goed idee is. “Er zijn weinig maatregelen die niet effect hebben op gedrag. Als je de horeca weer opendoet, dan komen mensen uit andere delen van Nederland met de auto naar een restaurant. Datzelfde geldt als je de toerismesector weer opengooit. Het heeft allemaal meteen effect, daarom moet je heel voorzichtig kijken”, zegt ze.

Volgens De Graaf kunnen bijvoorbeeld de scholen misschien wel regionaal eerder open. “Bij de kinderopvang en de lagere school zitten niet zoveel reisbewegingen. Het bezoeken aan ouderen zou ook een versoepeling gezocht kunnen worden. Maar ik wil er niet op vooruitlopen, want er wordt goed over nagedacht”, aldus De Graaf.

Mooie weer

Ook dit weekend is het weer prachtig lenteweer en dan is de verleiding wel heel groot om naar buiten te gaan. “Als mensen zich echt opgesloten voelen in hun flatje, kijk dan of je ergens heen kan gaan waar niet zoveel mensen zijn. Het gaat er meer om dat mensen niet bij elkaar klitten op festivals, barbecues of in het ov”, zegt De Graaf. “Als je een keer een frisse neus wil houden doe dat vooral, maar zoek de ruimte op.”