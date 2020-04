Hoeveel mensen zijn in Fryslân getest op het coronavirus?

Sneek-Hoeveel Friese inwoners er precies zijn getest op het coronavirus (COVID-19) is niet bekend. Naast GGD Fryslân zijn er ook andere behandelaars, zoals medisch specialisten uit ziekenhuizen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, GGZ-artsen en de revalidatieartsen, die monsters aanleveren bij laboratoria. In het laboratorium worden deze afgenomen monsters vervolgens getest op de aanwezigheid van het coronavirus. Alleen de positieve uitslagen van Friese inwoners komen bij GGD Fryslân. Alle positieve, maar ook negatieve uitslagen gaan naar de betreffende behandelende arts. Deze arts informeert de geteste persoon. GGD Fryslân registreert de positieve uitslagen. Deze uitslagen worden dagelijks bijgewerkt en zijn te zien op deze pagina.

Hoe worden de mondkapjes verdeeld?

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft eind vorige week besloten om mondmaskers te verdelen op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Het gaat om zorgverleners die in het ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of op andere plekken werken waar coronapatiënten intensief worden behandeld. Alle deze zorgmedewerkers moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen. Dat betekent dat er voldoende beschermingsmiddelen moeten zijn. Samen met het bedrijfsleven en partijen uit de zorg werkt het kabinet met man en macht aan om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen in te kopen. Grote hoeveelheden beschermingsmiddelen zijn besteld. Ook wordt er volop ingezet op eigen productie. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn.

Hoe werkt dit voor Noord-Nederland?

Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) houdt zich bezig met de zorgcapaciteit in Noord-Nederland en het verdelen van middelen. ROAZ houdt in dit verband nauw contact met GGD GHOR, waaronder ook GGD Fryslân, collega-GGD’en en collega-veiligheidsregio’s. Ook is er nauw overleg met organisaties als het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg), ziekenhuizen, de verpleeg- en thuiszorginstellingen, verzorgingshuizen, dokterswachten, huisartsen, GGZ om zo zorg te dragen voor de verdeling en inventarisatie van persoonlijke beschermingsmiddelen in Noord-Nederland.