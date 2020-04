Geen nieuwe sterfgevallen en vijftien nieuwe positieve tests, meldt GGD Fryslân

Sneek-Er zijn bij GGD Fryslân geen nieuwe gevallen bekend van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wel zijn er vijftien nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn de laatste cijfers over het coronavirus, die komen van de GGD.

Het aantal mensen dat aan de gevolgen van het coronavirus is overleden, blijft daarmee op 32 staan. Het aantal positieve tests dat bij de GGD bekend is, loopt op naar 369.

De GGD heeft ook naar buiten gebracht dat het aantal ziekenhuisopnames in onze provincie met drie omlaag is gegaan. Het totaal staat nu op 62 mensen die het coronavirus hebben en in de Friese ziekenhuizen liggen.

“Goede kant op”

Volgens directeur Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân gaat het langzaam maar zeker de goede kant op, zo lijkt het althans. “We zien dat het aantal ziekenhuisopnames afvlakt en zelf wat afneemt. Dat ontwikkelt zich steeds meer de goede kant op. En dat geeft hoop.”

Toch verwacht Kleinhuis dat het aantal positive tests deze week weer wat zal toenemen. “Want het afgelopen weekend hebben wij niet zoveel getest vanwege het paasweekend.”

