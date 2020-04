5G-masten verspreiden niet het coronavirus

Sneek- In Friesland zijn in de afgelopen 24 uur drie mensen overleden aan het coronavirus, het aantal besmettingen is met 13 toegenomen. Dat zijn de laatste cijfers van GGD Fryslân.

5G-masten

Een klein aantal mensen denkt dat 5G-masten het coronavirus (COVID-19) kunnen verspreiden. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is er geen verband tussen 5G en het coronavirus. 5G is een nieuwe techniek voor mobiele communicatie. Deze techniek maakt het mogelijk om heel gericht signalen te verzenden. Daarnaast kost het verzenden van signalen minder energie. Deze twee kenmerken zorgen ervoor dat er een minder groot elektromagnetisch veld geproduceerd wordt bij het zenden en ontvangen van signalen. Er wordt dus minder straling geproduceerd. Daarnaast staat vast dat wanneer 5G wordt uitgerold, de totale sterkte van elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten moet blijven. Hiermee is de gezondheid beschermd.