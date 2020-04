GGD Fryslân: twee nieuwe sterfgevallen en achttien nieuwe positieve coronatests

Sneek-Er zijn twee nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld in Fryslân. Dat heeft GGD Fryslân bekendgemaakt. Dit zijn alleen de mensen bij wie het coronavirus is vastgesteld. Het echte aantal mensen dat is overleden aan het virus ligt hoger. Sinds de uitbraak zijn er nu 29 vastgestelde coronapatiënten overleden.

De andere cijfers van GGD Fryslân gaan de goede kant uit. Er liggen nu 67 mensen die besmet zijn met het coronavirus in de Friese ziekenhuizen. Dat zijn er vier minder dan zaterdag. Daar zijn ook mensen uit andere provincies bij.

Er zijn 18 positief geteste mensen bij gekomen. In totaal zijn er nu 341 mensen in Fryslân positief getest.