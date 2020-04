GGD: 22 nieuwe coronabesmettingen, aantal overleden patiënten blijft gelijk

Sneek-Bij GGD Fryslân zijn de afgelopen 24 uur 22 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het aantal patiënten dat sinds de uitbraak van het virus in Fryslân is overleden, blijft gelijk: 27. Er zijn tot nu toe 323 Friezen positief getest op het coronavirus. De Veiligheidsregio Fryslân waarschuwt dat mensen niet mogen verslappen in de strijd tegen het virus.

“We zijn tevreden over de cijfers, maar moeten ons aan de regels blijven houden. Dan komen we er samen doorheen”, benadrukt Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân.

Hij is over het algemeen naar eigen zeggen goed te spreken over hoe mensen en ook ondernemers omgaan met de maatregelen tegen het coronavirus. “We werken ook goed samen met bijvoorbeeld die ondernemers. Ondertussen houden we toezicht en als het erop aankomt, handhaven we ook.”

Om die reden is er ook dit paasweekeinde meer politie op straat. En ook worden meer boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) ingezet, vertelt Kleinhuis. “Er is extra toezicht bij zogenoemde hotspots. Daarnaast hebben we bepaalde plaatsen afgesloten.|

Dêrom is der mear plysje op strjitte. Ek wurde mear boa’s ynsett, lit Kleinhuis witte. “Der is ekstra tafersjoch by saneamde hotspots. Dêrneist binne der wat plakken ôfsluten.”

Aandacht voor jongeren

Speciale aandacht is er voor jongeren. Zo is een landelijke campagne gestart om jongeren meer bewust te maken van het virus en hoe ze zelf de tijd door kunnen komen. De campagne heet ‘Slimmer chillen, is corona killen’.

Volgens Kleinhuis is er extra oog voor de jongeren, omdat die eenzaam kunnen zijn nu de scholen gesloten zijn en uitgaan ook niet kan. “Maar toch, 90 tot 95 procent van de mensen, ook jongeren, houdt zich goed aan alle maatregelen.”