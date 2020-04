Hoe we ook met Pasen met elkaar de maatregelen moeten volhouden

Sneek-Mensen willen met hun boot het water op, families worstelen met de vraag of zij elkaar met Pasen wel of niet kunnen zien en jongeren vragen “kunnen we écht niet even afspreken met elkaar?”. Er blijkt veel draagvlak voor de landelijke maatregelen en de meeste mensen houden zich eraan. Toch roepen deze maatregelen, vooral met mooi weer en vrije dagen op komst, vragen op.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames landelijk en ook in het Noorden van Nederland afneemt, is ook het paasweekend niet het moment om er op uit te gaan en familie te ontmoeten. Het motto blijft: blijf thuis!

Met de boot het water op, kan dat?

Vraag je je af of je dit weekend met je boot het water op kunt? Realiseer je dan dat alle maatregelen die van kracht zijn op het land, ook op het water gelden. Bovendien zijn nagenoeg alle faciliteiten voor watersporters en mensen die op het water willen verblijven, gesloten. Dan moet je denken aan toilet- en douchegebouwen en horecabedrijven aan het water. Het uitstel van het watersportseizoen houdt in dat de recreatievaart in Fryslân tot en met 28 april zeer beperkt gebruik kan maken van bruggen en sluizen. De Friese gemeenten en de provincie hanteren in deze periode voor de bediening van bruggen en sluizen het winterregime. Zie onderstaande korte film van de waterpolitie hierover.

Als je alle landelijke maatregelen nog even wilt nalezen

Ben je na een aantal weken naleven van alle maatregelen weer even op zoek naar achtergrondinformatie? Wil je je kinderen uitleggen hoe het ook alweer zit en waarom wij moeten doen wat we doen? De landelijk overheid heeft op deze pagina alle informatie over de aanpak van het coronavirus in Nederland voor je op een rij gezet.