Sneek-De afgelopen 24 uur zijn er in Fryslân geen nieuwe coronasterfgevallen bijgekomen. Dat zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. Het is voor het eerst in zes dagen dat er geen mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal sterfgevallen staat nu op 25. Er zijn wel meer nieuwe positieve tests dan ooit in één etmaal: 25.