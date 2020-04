Sneek-GGD Fryslân heeft gisteren een veertigtal zorgmedewerkers getest vanaf het gezamenlijke parkeerterrein van medisch microbiologisch laboratorium Izore en Pathologie Friesland. Izore is op dit moment een belangrijke samenwerkingspartner van GGD Fryslân.

Meer mensen in de zorg getest

Dankzij uitgebreidere testlocatie kunnen GGD Fryslân en Izore meer mensen in zorgfuncties duidelijkheid geven over of zij wel of niet weer aan het werk kunnen. Het gaat om zorgmedewerkers (met corona-gerelateerde klachten) die werken met kwetsbare patiënten en onmisbaar zijn in de zorg. Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg. Cliënten van verzorgingshuizen testen wij op verzoek van de (huis)arts nog steeds thuis.

Wie maakt de inschatting of iemand moet worden getest?

De bedrijfsarts bepaalt of de zorgmedewerker in aanmerking komt voor een test. Zelfstandigen zonder bedrijfsarts (zoals bijvoorbeeld een huisarts of zzp’ers die werken in de zorg) overleggen met de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Mensen kunnen zich dus niet rechtstreeks melden bij de testlocatie.

Aangepaste openingstijden informatienummer GGD Fryslân

Het telefoonnummer van GGD Fryslân voor Friese inwoners en zorgprofessionals heeft aangepaste openingstijden. Het belteam merkte de afgelopen week dat het aantal telefoontjes van mensen die vragen hebben of zich zorgen maken over het virus, afneemt. De vragen gaan op dit moment vaker over de gevolgen van de maatregelen om het coronavirus te stoppen. Zo zijn er ondernemers die willen weten waar zij zich kunnen melden voor de compensatieregelingen. Of gezinnen die willen weten waar zij nu terecht kunnen voor zorg en extra hulp in hun gezin. GGD Fryslân zorgt er voor dat alle mensen met vragen zo goed mogelijk worden doorverwezen.

De nieuwe openingstijden van het informatienummer van GGD Fryslân

Op werkdagen: 9.00 uur – 17.00 uur.

Zaterdag 11 april 2020: 10.00 uur – 12.30 uur en 13.00 uur – 16.00 uur.

Gesloten met Pasen (zondag 12 en maandag 13 april 2020).

Wil je buiten deze tijden informatie over het coronavirus?

Dan kun je terecht bij het landelijke informatienummer 0800 1351. Dit telefoonnummer kun je van 8.00 uur tot 22.00 uur bereiken.

Ben je binnen jouw gemeente op zoek naar hulp en ondersteuning?

Dan kun je binnen de openingstijden van jouw gemeente altijd bellen met vragen. Via de website Sociaal Domein Fryslan kun je zien waar je terecht kunt met bijvoorbeeld vragen over de Wet Maatschappelijke ondersteuning.