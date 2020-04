INGEZONDEN-Luisterlijnen-Sneek worden vanaf 13 april opengesteld

Sneek- “Als kerken in Sneek zijn we geschrokken en stilgezet door de situatie van het coronavirus. We leven mee met iedereen die op een of andere manier getroffen is, we begrijpen de angst en zien hoe ingewikkeld het soms is om ineens veel dichter op elkaar te leven.

Het is voor dit soort tijden dat we als mensen aan elkaar zijn gegeven.

Juist nu willen we er zijn voor elkaar. Een van de eerste concrete acties is: ‘De Luisterlijn’. Vanaf maandag 13 april zal het telefoonnummer 0515-221202 worden opengesteld. Dit nummer is van 10:00-12:00 uur, van 14:00-16:00 uur en van 19:00-20:00 uur bereikbaar voor een gesprek.

Iedereen die juist nu behoefte heeft aan even menselijk contact, van zich afpraten, even gewoon een gesprekje is van harte uitgenodigd om te bellen. Een praatje met een ander kan net de dag breken en je anders laten kijken naar wat er om je heen gebeurt. We hopen jou één van deze dagen te spreken. Bel ‘De Luisterlijn’.

De Luisterlijn-Sneek is een lokaal initiatief. Onze vrijwilligers zijn bereikbaar, alleen op bovenstaande tijden. Heb je buiten deze tijden behoefte aan een luisterend oor, dan kun je ook bellen met landelijk opererende luisterlijnen. Hiervoor wijzen we graag op het initiatief van de Luisterlijn en omroep Max 0900 0767.”