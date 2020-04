Nieuwe testlocatie van start

Sneek- GGD Fryslân start vanaf vandaag met de uitbreiding van de testcapaciteit op het gezamenlijke parkeerterrein van medisch microbiologisch laboratorium Izore en Pathologie Friesland. Hiervoor is een nieuwe testlocatie ingericht die kan voldoen aan de opdracht van het kabinet om met ingang van vandaag meer mensen te bemonsteren en te testen. Izore is op dit moment een belangrijke samenwerkingspartner van GGD Fryslân.

Door dit aangescherpte testbeleid kunnen meer zorgmedewerkers worden getest. Het gaat om zorgmedewerkers (met corona-gerelateerde klachten) die werken met kwetsbare patiënten en/of onmisbaar zijn in de zorg.

Wie worden er getest?

Naast ziekenhuispersoneel worden ook medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg getest. Het nieuwe testbeleid is landelijk vastgesteld door het RIVM. In ziekenhuizen blijft het testbeleid ongewijzigd. In alle gevallen bepaalt de huisarts, bedrijfsarts of de behandelend arts of een patiënt in aanmerking komt voor een test. Mensen kunnen zich dus niet rechtstreeks melden bij de testlocatie.