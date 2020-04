Tent als noodvoorziening bij het Antonius ziekenhuis in Sneek

Sneek- Voor de hoofdingang van het Antonius ziekenhuis in Sneek is in navolging van veel andere hospitalen in het land een grote tent als noodvoorziening geplaatst. Afdeling B0 is één van de afdelingen voor coronapatiënten in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. De tent als noodopvang laat zien hoe het ziekenhuis voorbereid is op de komst van meer patiënten met het gevreesde coronavirus.

De Antonius Zorggroep ontvangt dagelijks talloze hartverwarmende berichten om onze medewerkers een hart onder de riem te steken en donaties in vele vormen.

De foto is gisteravond genomen.

Er lagen bij de meting van woensdagmorgen 93 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen. Dat zijn er 16 minder dan een dag eerder. Het aantal patiënten op de intensive care is gelijk gebleven: 28.

Coronapatiënten in Friese ziekenhuizen

IC NIET-IC Vrijdag 27/03 18 81 Zaterdag 28/03 26 77 Zondag 29/03 28 76 Maandag 30/03 31 73 Dinsdag 31/03 28 81 Woensdag 01/04 28 65

Foto Henk van der Veer