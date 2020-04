Steffie legt uit

Sneek-Vandaag is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Behoefte aan begrijpelijke informatie

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Antwoord op vragen

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

Testcapaciteit uitgebreid

GGD Fryslân breidt haar huidige testcapaciteit uit en is reeds gestart met verdere opschaling van deze capaciteit. Het gaat voornamelijk om het testen van zorgprofessionals buiten de ziekenhuizen. Er zijn deze week al meer zorgmedewerkers getraind in het afnemen van testen.