Hooikoorts of het coronavirus?

Sneek-Het was afgelopen week mooi weer. Daardoor kunnen er al pollen in de lucht komen. Veel mensen zijn daar gevoelig voor en krijgen hooikoortsklachten. De medewerkers van onze GGD-telefoonlijn kregen deze week regelmatig de vraag hoe ze herkennen of ze hooikoortsklachten hebben of klachten hebben die passen bij het coronavirus. Bij veel niezen en hoesten denken mensen nu snel aan het coronavirus.

De meeste mensen herkennen zelf hun hooikoortsklachten wel, omdat ze er jaarlijks last van hebben. Klachten die passen bij hooikoorts zijn:

Niezen

Loopneus

Rode, jeukende/branderige, tranende ogen

Jeukende mondgehemelte

Kijk of deze klachten verminderen of overgaan met medicijnen tegen hooikoorts. Als dat zo is, dan is het heel waarschijnlijk dat je dan hooikoorts hebt.

Heb je naast hooikoorts klachten, één van de volgende klachten?

Keelpijn

Hoesten

Kortademig

Koorts

Spierpijn

Dan is het mogelijk dat je het coronavirus hebt en is het advies om thuis te blijven tot de klachten 24 uur over zijn.

Wanneer blijf je thuis?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Mensen met luchtwegklachten en/of koorts moeten zeker thuisblijven. Je kunt ook pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Ook als je huisgenoot koorts heeft, blijft iedereen thuis. Worden je klachten erger? Neem dan contact op met de huisarts.