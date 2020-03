Geen Matthäus-Passion in Bolsward in 2020

Sneek-Al 74 jaar voert het koor van Oratoriumvereniging Bolsward in De veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen, de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach uit. De Matthäus-Passion is de bakermat voor het bestaan van het koor. Het koor zou dit jaar vieren dat het 75 jaar lang uitvoeringen heeft mogen geven van dit meesterwerk. Helaas heeft het bestuur van Oratoriumvereniging Bolsward met pijn in het hart de beslissing moeten nemen om dit jaar de Passie niet uit te voeren in de week voor Pasen.

De reden zal u inmiddels bekend zijn; het Coronavirus laat geen ruimte voor een samenkomst.

Het koor heeft onder leiding van dirigent Pauli Yap in de afgelopen maanden hard gestudeerd om een prachtige uitvoering te kunnen geven. Helaas zal het dit jubileumjaar op 7 en 8 april ’s avonds stil blijven in de Martinikerk te Bolsward. Het zal een vreemde Stille Week voor Pasen worden, immers onze uitvoeringen zijn voor velen een deel van de beleving van Pasen. Voor anderen zeker ook de beleving van een prachtig muziekwerk.

Nu deze uitvoering dit jaar geen doorgang kan vinden, kijken het bestuur en de leden van het koor reikhalzend uit naar het jubileumconcert dat op 29 november 2020 zal plaatsvinden met de uitvoering van het Requiem en de Krönungsmesse van Mozart. Ook die uitvoering is mogelijk door de financiële steun van subsidiënten, sponsoren en Vrienden van OVB. De concerten in Bolsward zijn van een hoog niveau, dankzij de professionele muzikale benadering van dirigent Pauli Yap. 2020 is voor haar ook een jubileumjaar. Twintig jaar leiding geven aan het koor en ieder jaar de koorleden motiveren om tot prachtige nieuwe uitvoeringen te komen.

Wanneer we weer kunnen starten met onze repetities is op dit moment niet te zeggen. Zodra dit mogelijk is, zullen we weer aan de slag gaan met dat mooie, namelijk het samen zingen in een koor. Hoopvol kijken wij uit naar ons najaarsconcert!

Oratoriumvereniging Bolsward

Voorzitter, Jan Ankersmit