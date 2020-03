Laatste nieuws GGD Fryslân:Social distancing, afstand houden, wat betekent dat precies?

Sneek- Een van de gestelde maatregelen van Rijksoverheid is ‘afstand houden vanwege het coronavirus’. Wat betekent dat precies?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen of als je moet zorgen voor iemand anders.

Werk thuis als het kan. Als dat niet kan, houd op je werkplek 1,5 meter afstand van elkaar.

Een frisse neus halen kan, maar doe dat niet in een groep van meer dan 3 mensen.

En: houd altijd afstand van anderen. Tenminste 1,5 meter en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen bij elkaar (buiten het eigen gezin) en houd dan ook afstand tot elkaar.

Maar, is 1,5 meter afstand houden voldoende? Als je niest, komen de druppeltjes dan niet meters verder?

Heb je last van verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en was je handen regelmatig met water en zeep. Als je je goed aan de maatregelen houdt, is 1,5 meter afstand houden voldoende. Als je niest komen de druppels zelden verder dan 1,5 meter. Door afstand te houden en contact te vermijden, kan het nieuwe coronavirus zich minder makkelijk verspreiden.