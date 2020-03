De actuele situatie in Fryslân

Sneek- Sinds gisteren zijn er 22 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit.

Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen.

Wie testen wij? Alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. Deze wordt dagelijks geüpdatet. De kaart is gekoppeld aan de data van het RIVM; onze cijfers komen hiermee overeen. Er kunnen kleine verschillen ontstaan, doordat GGD Fryslân en het RIVM op verschillende tijden hun cijfers publiceren.