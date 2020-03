Protocol voor bouwvakkers

Sneek-Bouwvakkers moeten zoveel mogelijk zelfstandig naar het werk komen en in kleine groepen op vaste locaties werken. Dat staat in het protocol voor veiligheid op de bouwplaats. Dat heeft het kabinet vastgesteld, samen met de bouw- en technieksector.

Voor het verbouwen van een huis is het belangrijk dat bewoners in een andere ruimte verblijven. Geen van de bouwvakkers of bewoners mag ziek zijn. De regels moeten ervoor zorgen dat het werk in de bouwsector zoveel mogelijk kan doorgaan, maar wel op een veilige manier, zoals het ministerie zegt.