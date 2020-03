Laatste nieuws GGD Fryslân: Naar buiten dit weekend?

Sneek- Het laatste nieuws van de GGD Fryslân:

Let op je gezondheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor onjuiste informatie over voedingssupplementen en het coronavirus. Waarom deze veiligheidswaarschuwing? Veel verkopers van supplementen claimen dat hun producten je weerstand verhogen en je beschermen tegen virussen of bacteriën. Dit is onjuist. Verkopers van supplementen die dit claimen, kunnen er zelfs een fikse boete voor krijgen.

Gezond eten, genoeg slapen, bewegen

De enige manier om je weerstand te verhogen is: gezond eten, genoeg slapen en regelmatig bewegen. Hiermee is je lichaam beter bestand tegen ziekmakende bacteriën en virussen en word je minder snel ziek. Ook herstel je sneller als je onverhoopt ziek wordt. Lees hier alles over de waarschuwing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over voedingssupplementen.

Naar buiten dit weekend?

Ook dit weekend wordt het weer mooi weer. Buiten zijn en bewegen dragen bij aan een goede weerstand. Wil je naar buiten? Houd 1,5 meter afstand en ga met niet meer dan drie mensen de deur uit. Hieronder zetten we de informatie nog even voor je op een rij. Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Verantwoord de deur uitgaan

Verkoudheidsklachten of koorts (38 graden)? Blijf thuis!

Niet verkouden? Geen koorts? Ga ook dan alleen naar buiten als dat nodig is. Doe boodschappen in je eentje en ga met maximaal drie personen naar buiten voor een wandeling of frisse neus. Zie je dat het druk is op de plek waar je wilt wandelen? Kies dan een andere plek uit of ga terug naar huis.

Werk thuis als het kan.

Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Overal. Dus ook op straat, in de supermarkt en in het park.