Vier besmette bewoners van Wimkeshûs naar Alliade in Heerenveen

Sneek-Vier bewoners van het Dr. Wumkeshûs in Sneek die besmet zijn met het coronavirus, zijn overgebracht naar de speciale corona-afdeling van zorggroep Alliade in Heerenveen. Sinds het weekend staat een besmette bewoner in thuisisolatie in een kamer van de Sneker zorginstelling. Niet tegenstaand de voorgeschreven maatregelen en hygiëne liep het aantal besmettingen in het ouderencomplex op tot vier. Daarom is er besloten ze over te brengen naar Heerenveen. Dat zal ook gebeuren met andere bewoners die eventueel nog positief worden getest.

Foto Patyna