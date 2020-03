Twee Brabantse coronapatiënten bedanken Antoniuspersoneel

Sneek- Twee Brabantse coronapatiënten die in het ziekenhuis van Sneek werden verpleegd bedanken het personeel van het Sint (dat voorvoegsel mag wel weer terug hoor!) Antonius ziekenhuis in Sneek. Dit deelt een verpleegkundige van afdeling C0, één van de afdelingen in het ziekenhuis voor patiënten met het coronavirus – donderdagavond 26 maart 2020.

“Met tranen in hun ogen, vandaag op C0 twee Brabantse patiënten die morgen naar huis mogen:

‘Bedankt dat we bij jullie in Friesland mochten komen. Bedankt dat jullie op ons wilden passen. Bedankt dat jullie naar ons wilde luisteren. Bedankt voor het lekkere eten en drinken. Bedankt dat jullie met onze families hebben gebeld.”

Ongelofelijk dat deze mannen het zo hebben ervaren in deze omstandigheden. Ik stond daar in mijn beschermende kleding, met knalrode wangen, zweet op mijn neus en tranen rolden over mijn wangen.

Bedankt dat u me laat voelen hoe belangrijk het is om als mensen verbonden te zijn met elkaar, door voor elkaar te zorgen.’