Laatste nieuws GGD Fryslân: Toiletgebouwen op campings en jachthavens in Noord-Nederland gesloten

Sneek-De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens per direct gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen.

De maatregel wordt opgenomen in de nieuwe noodverordening, die de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe gaan vaststellen. De recreatiebedrijven zelf mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken. Zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan of chalet. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het Rijk op deze plekken al eerder dicht.

Actuele situatie in Fryslân

Er zijn sinds gisteren nog negen Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.

We testen niet meer iedereen. Er zijn dus meer mensen besmet met het coronavirus in Fryslân dan het aantal dat we dagelijks in onze update delen. We testen in Fryslân alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is te weten, voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. De kaart is gekoppeld aan de meest actuele data van het RIVM. Onze cijfers komen overeen met die van het RIVM. Er kunnen kleine verschillen ontstaan door het verschil in publicatietijd.