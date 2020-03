Zorgbelang Fryslân start telefooncirkels voor inwoners van Friesland tegen eenzaamheid

Sneek-Het sociale leven ligt stil en dat blijft de komende periode ook zo. Daardoor missen veel mensen de dagelijkse contacten. Ze spreken of zien dan bijna niemand. Terwijl ze zich alleen of soms zelfs angstig voelen. Of gewoon even behoefte hebben om hun verhaal kwijt te kunnen. Esther de Vrij, directeur Zorgbelang Fryslân: “Voor al deze mensen start Zorgbelang Fryslân telefooncirkels op. Dat doen we vanuit de gedachte: voor elkaar zorgen doen we samen.”

Deelnemen aan een telefooncirkel

Door mee te doen aan een van de telefooncirkels spreekt u dagelijks in ieder geval twee andere mensen. Iemand belt u en u belt zelf iemand. U belt elkaar om te horen hoe het gaat en om een luisterend oor te bieden. Wilt u meedoen aan een telefooncirkel? Bel dan naar het Zorgbelang Fryslân via 085 4 832 433 (lokaal tarief, werkdagen 9-13 uur) of stuur een e-mail naar info@zorgbelang-fryslan.nl. Wij geven uw telefoonnummer door aan een andere deelnemer van de telefooncirkel. Die persoon zal u bellen. Daarnaast ontvangt u zelf ook een telefoonnummer van degene die u zelf gaat bellen.

Dienstverlening Adviespunt

Het Adviespunt van Zorgbelang Fryslân blijft gewoon bereikbaar voor alle vragen over de zorg en ondersteuning in Friesland. Onze onafhankelijke Clientondersteuners geven informatie en advies en denken met u mee. “Heeft u een zorgvraag of behoefte aan een luisterend oor? Bel ons dan,” nodigt cliëntondersteuner Tannie Peters uit. Het adviespunt is bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur: 085 4 832 432. U kunt ons ook bereiken per e-mail: adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl. Ook blijven onze vertrouwenspersonen in diverse (jeugd-) zorginstellingen telefonisch bereikbaar voor cliënten en hun naasten die hier behoefte aan hebben.