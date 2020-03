Voetbalclub O.N.S. Sneek gooit de kantinevoorraad in de verkoop

Sneek- Een zeer opvallend bericht, maar wel getuige van realiteitszin en koopmansgeest, plaatst O.N.S. Sneek op haar club-site:

“Als gevolg van de coronacrisis heeft onze club besloten om de voorraad in de kantine aan de leden of andere belangstellenden te verkopen. Van de meeste producten verloopt de houdbaarheidsdatum in de zomer en het lijkt uitgesloten dat de kantine voor de zomerstop nog geopend mag worden.Marcel van den Beld en Klaas Uil hebben de voorraad in kaart gebracht en in de onderstaande tabel op een rijtje gezet.

Iedereen kan bestellen via het emailadres: ONSactieverkoop@gmail.com

Vervolgens krijg je een reactiemail met je bestelling en het totaalbedrag. Ook lees je hoe laat je de bestelling kunt ophalen, want we werken met tijdslots om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.Op het oude parkeerterrein achter de kantine wordt je begeleid door een vrijwilliger van de club. Er wordt gebruik gemaakt van de noodtrap aan de achterzijde. Je dient zelf een tas mee te nemen.

We realiseren ons dat we niet het prijsniveau kunnen halen van de supermarkt. Dat heeft te maken met de inkoop die voor ONS Sneek nu eenmaal hoger ligt dan voor een supermarkt. We doen echter een beroep op de leden om ervoor te zorgen dat we niets weg hoeven te gooien.”

Foto archief Henk van der Veer