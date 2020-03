Er zijn sneltesten in omloop? Zijn deze betrouwbaar?  

Sneek-Er worden (online) steeds meer ‘corona-zelftesten’ aangeboden. Deze testen zijn geen zelftesten, maar sneltesten die niet bedoeld zijn voor thuisgebruik. Ze zijn bedoeld voor professioneel gebruik. Alleen geaccrediteerde laboratoria, zoals die van het RIVM, gebruiken testen die betrouwbaar kunnen vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt. De aangeboden sneltesten laten, via een andere methode, zien of iemand recent (een week of meer geleden) in aanraking is geweest met het virus.

Deze sneltesten kunnen echter niet bepalen of iemand op het moment van testen het virus bij zich draagt en of diegene op dat moment besmettelijk is. Gebruikers kunnen onnodig ongerust raken of worden juist ten onrechte gerustgesteld. De betrouwbaarheid van deze testen is dus (nog) niet duidelijk en gebruik wordt dan ook afgeraden. Meer informatie lees je op de website van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

Is er voldoende plek op de IC’s in Friese ziekenhuizen?

Afgelopen weekend werden corona-patiënten uit Noord-Brabant overgeplaatst naar Friese ziekenhuizen. De patiënten werden verhuisd vanwege een tekort aan IC-plekken in de Brabantse ziekenhuizen. Verspreid over de noordelijke ziekenhuizen komen deze patiënten zowel op de intensive care als op verpleegafdelingen te liggen.

In de noordelijke ziekenhuizen zijn het aantal IC-plekken opgeschaald en zijn extra bedden gecreëerd. Zo zijn niet-spoedeisende behandelingen en operaties verschoven naar een later moment. Vooralsnog is er in de regio voldoende capaciteit om patiënten adequaat op te vangen. De overplaatsing van patiënten wordt landelijk gecoördineerd door het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Actuele situatie in Fryslân

Er is een tweede Friese patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Verder zijn er sinds gisteren nog 16 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.

We testen niet meer iedereen. Er zijn dus meer mensen besmet met het coronavirus in Fryslân dan het aantal dat we dagelijks in onze update delen. We testen in Fryslân alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is te weten, voor de medische behandeling.