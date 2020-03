Thuiswerkers krijgen lichamelijke klachten

Sneek-Nu veel mensen thuis moeten werken vanwege de coronacrisis, neemt het aantal lichamelijke klachten toe bij hen. Bij de Arbo Unie, de landelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheid, krijgt steeds meer signalen over werknemers die het moeilijk hebben als ze aan de keukentafel of op de bank achter hun beeldscherm zitten. Er zijn vooral klachten aan de nek, armen, schouders en rug. Ook hebben de thuiswerkers meer te maken met stress door bijvoorbeeld hun kinderen of de wifi die het niet goed doet bij het online overleggen.

De Arbo Unie geeft een aantal tips om klachten te voorkomen. “Zet je scherm op ongeveer een armlengte afstand en zorg ervoor dat je recht op je scherm kijkt door bijvoorbeeld je laptop op een verhoging te zetten. Voorkom typen met gestrekte armen. Zorg voor variatie in je werkhouding. Na elk half uur is het bijvoorbeeld goed om even te bewegen of te staan”, adviseert ergonoom Erwin Speklé van de Arbo Unie.

Foto: www.arbounie.nl