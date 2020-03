Discussie over het opsturen van een mooie tekening of brief: Kan dat nu eigenlijk wel of niet? 

Sneek- De kans is klein, maar aanwezig dat je ziek kunt worden als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals een mooie tekening of kaartje per post, pakketjes of een bos bloemen. Die kans wordt nog kleiner als je regelmatig je handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Ziek worden via een bacterie of virus via oppervlakken is dus mogelijk. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat het nieuwe coronavirus enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Echter, vonden deze onderzoeken plaats onder gecontroleerde en ideale omstandigheden. Het is mogelijk dat weersinvloeden en een hogere luchtvochtigheid tot minder virusdeeltjes leiden. De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen. De belangrijkste routes blijven overdracht via druppels door niezen en hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.

Actuele situatie in Fryslân

De actuele situatie in Fryslân als het gaat om het aantal positief geteste personen ligt op 12 in de afgelopen 24 uur. Het betreft mensen uit verschillende Friese gemeenten. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit.

Ook in Fryslân oppassen geblazen

Ondanks dat in Fryslân momenteel sprake is van relatief minder mensen dan in Noord-Brabant die positief getest zijn op het coronavirus, wil niet zeggen dat er weinig mensen zijn die het coronavirus hebben. Ook in Fryslân hebben we te maken met de verspreiding van het virus en gaat het aantal gevallen ongetwijfeld toenemen. Er is geen reden om de landelijke maatregelen in Fryslân lichter op te vatten. Alle inwoners van Fryslân spelen een sleutelrol in de huidige fase. Dat er minder mensen in Fryslan positief op het coronavirus getest zijn, heeft deels te maken met het aangepaste testbeleid vanuit het RIVM. In Fryslân worden mensen met klachten getest die werken in de zorg wanneer de continuïteit van de zorg in gevaar komt en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is te weten voor de medische behandeling.

Bron: https://www.ggdfryslan.nl/