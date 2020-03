UPDATE berichten GGD Fryslân

Sneek-Gisteravond deelden wij direct na de landelijke persconferentie alle aangescherpte en nieuwe maatregelen om het coronavirus te stoppen. Hieronder lees je meer over de actuele situatie in Fryslân en de noodzaak om ook in onze provincie niet lichtzinnig om te gaan met de oproep van de ministers en de premier.

GGD Fryslân voert bij positief geteste gevallen bron- en contactonderzoek uit. Zo proberen wij te achterhalen hoe iemand raakte en wij waarschuwen mensen die nauw contact hebben gehad met de patiënt. In steeds meer gevallen stellen wij vast dat de bron van de besmetting niet te achterhalen is. Dit betekent dat het verloop van de uitbraak niet meer precies terug te leiden en te volgen is. Wij hebben dus minder goed zicht op de verspreiding en weten ondertussen dat deze toeneemt. Ook in Fryslân zijn er dus steeds meer mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Vaak hebben zij milde klachten. Zij kunnen wél het virus overdragen.

Dit onderstreept de noodzaak om de landelijke maatregelen op te volgen. Ook in Fryslân, juíst in Fryslân.

Wat zegt het aantal positief geteste Friezen op dit moment over de situatie?

GGD Fryslan bemonstert en test volgens het landelijke testbeleid van het RIVM. Op dit moment betekent dit dat wij kwetsbare groepen actief bemonsteren en testen én de mensen die zorg verlenen aan deze kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen zijn ouderen, maar ook jongeren en mensen van middelbare leeftijd met een aandoening. Daardoor kan het virus bij hen harder kan toeslaan dan bij anderen. Daarnaast kijken wij bij ieder individueel geval of een test nodig en wenselijk is. Kortom: wij confirmeren aan landelijk beleid en leveren ondertussen maatwerk.

De actuele situatie in Fryslân

Tot slot een kort overzicht van de actuele situatie omtrent het aantal positief geteste personen. Sinds gisteren zijn bij de onderzoeken door GGD en ziekenhuizen twee positief geteste personen vastgesteld. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.

Heb je vragen?

Mogen de kinderen nog buitenspelen? Mogen wij nog wandelen? Wat is nu precies het verschil tussen koorts en verhoging? Antwoord op vragen als deze vind je in onze lijst vragen en antwoorden. Deze actualiseren wij dagelijks en de informatie sluit aan op de landelijke maatregelen. Waar nodig verwijzen wij door naar de website van het RIVM of die van de Rijksoverheid.