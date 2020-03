Column Sarah Storm: Omgaan met corona-angst

Sneek-Sarah Storm, schreef namensteam Univogue een column voor GrootSneek:

‘Misschien voelen we ons nu meer verbonden met andere mensen dan een handdruk ooit teweeg kan brengen.’

Het leren omgaan met angst is een belangrijk deel van ons werk als coaches. En door dat CORONA-gebeuren voelen ook wij ons op zijn minst wat ongemakkelijk. Nu ken ik ook mensen die écht bang zijn geworden door wat zij in de media horen. Dus vroegen we ons af: hoe reëel is de angst om te overlijden aan Corona? Het is geen gewoon griepje en de kans bestaat dat we het allemaal tegelijk krijgen. Dit betekent dat als je onverhoopt moet worden opgenomen in een overvol ziekenhuis je weleens een groot probleem kunt hebben. Vandaar dat al die preventieve maatregelen zo ontzettend belangrijk zijn.

Is het erg dat we niet kunnen terugvallen op geruststellende cijfers? Nee, statistieken maken voor ons gevoel van veiligheid niet veel uit, omdat cijfers ons ten diepste weinig zeggen. We zijn als soort veel minder rationeel dan we denken. Dit kun je merken aan de manier waarop we risico’s nemen. Kansberekening (statistiek) speelt daarbij nauwelijks een rol. Positief denken dan? Nee. Er zijn eigenlijk maar twee belangrijke beweegredenen:

we willen BEKEND ZIJN met het RISICO. Dus het niet dragen van een autogordel voelt een tijdje eng, maar na een tijdje weet je niet beter (we hechten zelfs zoveel aan foute gewoonten dat mensen soms een coach nodig hebben om ze te doorbreken) we willen het GEVOEL hebben INVLOED uit te kunnen oefenen op het risico. Dit betekent dat als je moet autorijden, je dit liever doet als bestuurder dan als bijrijder (we willen het gevoel van controle ervaren).

Als je aan bovenstaande punten gehoor kunt geven, ben je al snel niet meer bang. Maar juist in de situatie waarin we door Corona verkeren kan dit eigenlijk niet. Daarom vind ik corona zelf ook enger dan bijvoorbeeld de momenten dat ik als kind zonder gordel in de gammele auto naast mijn vader zat. Ik verkeerde immers in de veronderstelling dat in ieder geval mijn vader directe invloed uit kon oefenen op onze overlevingskans.

Is er dan geen goed nieuws? Jawel. Angst en behoefte aan CONTROLE zijn verschillende kanten van dezelfde medaille. En de behoefte om te controleren, staat niet op zichzelf. We willen controleren om een hele goede reden, namelijk het beschermen van achterliggende WAARDEN. Waarden zijn die dingen die we het meest belangrijk vinden. Denk aan gezondheid, je familie, gezelligheid, de vrijheid om iemand een hand te kunnen schudden als begroeting. Al die waarden staan nu onder druk. Maar als we stilstaan bij alles waar we nog wél grip op kunnen uitoefenen, accepteren we makkelijker zaken waar we geen vat op hebben.

Het gaat om meer dan denken in termen van een halfvol of halfleeg glas, want angst kan ook naast positieve gedachten de kop op blijven steken. Bedenk dat het bij glazen water juist gaat het om het lessen van dorst, de achterliggende waarde. Dus misschien ben je zelf nog wél gezond, kun je een bordspel spelen nu je toch op elkaars lip zit maken en het zo gezellig maken? En misschien voelen we ons nu meer verbonden met de andere mensen in dit land dan een handdruk ooit teweeg had kunnen brengen.

Stay SAFE en richt je waar het kan op een waardevol leven.

Sarah Storm, namens team Univogue

Univogue biedt life-coaching, loopbaanbegeleiding en hulpverlening met als doel cliënten weer GRIP te geven op het dagelijks leven. Mocht je angstig zijn en er niet uitkomen: in deze tijd van Corona-crises hebben we elke woensdagochtend GRATIS telefonisch spreekuur op 06-28787227! Het is ook gratis als je geen cliënt van Univogue bent.