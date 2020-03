Zorgpersoneel Fryslân wordt uitgebreid getest

Sneek- “Zorgpersoneel wordt in Fryslân anders als in midden zuiden en westen uitgebreid getest” lijkt me positief nieuws Misschien zinnig om duidelijkheid in te creëren en de bewoners over te informeren. We worden geprimed/zien en horen met name wat er landelijk speelt. Goed te horen wat er hier anders gaat”, schrijft Bert de Jonge ons. We plaatsten zijn bericht graag door!

In de Noordelijke provincies wordt structureel getest op zorgmedewerkers, anders als de rest van het land zo blijkt er uit onderstaand artikel.

Ik hoor echter ook van zorgpersoneel uit Friesland (MCL) dat verpleegkundigen verdacht van Corona thuis zitten zonder getest te zijn. Wat is waar? Prettig om te weten daar 10% van ‘onze buren’ in de zorg werkt.

https://www.groene.nl/artikel/noordelijke-provincies-laten-landelijk-beleid-los-en-testen-massaal-zorgmedewerkers