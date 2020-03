Vrijwilligers beuren bewoners en zorgpersoneel Bonifatiushuis op

Sneek-“Vanmorgen met een aantal vrijwilligers van het Bonifatiushuis de bewoners en het zorgpersoneel een onder de riem gestoken! Heel bijzonder om op deze manier toch verbinding met ze te hebben.”

“Blijdschap, ontroering en mooie reacties van bewoners en zorgpersoneel gekregen, waarvan er één van een bewoner was die me altijd bij zal blijven: “het is nog erger dan in de oorlog”. Ze wilde naar buiten, naar ons, maar het kon niet. Ja, dan rollen de tranen over je wangen…”, aldus Chantal van der Kooi.