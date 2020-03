Stuur 100-jarige Sneker een verjaardagskaart

Sneek- Op 1 april, en dat is geen grapje, hoop de heer G. Talsma uit Sneek 100 jaar te worden. “Altijd heeft hij gezegd ‘ik wil 100 jaar worden’. Mijn schoonvader verheugde zich hier enorm op. Dat de burgemeester persoonlijk langs zou komen, zag hij helemaal naar uit”, dat schrijft zijn schoondochter Mieke Talsma-Kooiman. Helaas gooit ook hier het coronavirus roet in het eten. De heer Talsma verblijft in het Bonifatiushuis van Sneek, waar net als in andere zorginstellingen geen mensen van buiten het verzorgingshuis toe worden gelaten in verband met het coronavirus.

Zelfs de eigen kinderen kunnen de heer Talsma op zijn 100-jarige verjaardag niet feliciteren, laat staan de burgemeester. Heel sneu allemaal.

“Mijn hoop is ook gevestigd op jullie van GrootSneek om dit te willen publiceren en of mensen uit Sneek hem eventueel een kaartje of een felicitatie in welke vorm dan ook te sturen. Dit zou natuurlijk fantastisch zijn, en ik weet zeker dat de verzorgers van zijn afdeling zorgen dat het bij hem terecht komt”, besluit Mieke Talsma haar mail.

De heer Talsma geniet nog redelijk sterk en gezond, slechts iets minder mobiel. GrootSneek werkt graag mee aan de oproep van Mieke Talsma om haar schoonvader zoveel mogelijk te sturen, zijn adres: Dhr. G. Talsma, Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28, 8605 BW Sneek.