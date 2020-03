Studenteninitiatief om ondernemers de coronacrisis door te helpen

Sneek- “Afgelopen week ben ik met een aantal medestudenten een studentencollectief gestart om ZZP’ers en kleine MKB de coronacrisis door te helpen onder de naam www.thefac.nl. Met alle nieuwe maatregelen die getroffen worden zien veel ondernemers door de bomen het bos niet meer en wij helpen ze graag met het opstellen van de juiste documentatie en kijken mee voor welke regelingen ze in aanspraak komen. Daarnaast bieden we een maatwerk ‘plan de campagne’ aan voor de ondernemingen die ze als handvat kunnen gebruiken tijdens de crisis”, schrijft Steven Sijperda.

“We bieden onze hulp door heel het land aan, dus ook aan ondernemers in Sneek en omstreken die ongetwijfeld ook in de problemen komen. Ons doel is om zo veel mogelijk ondernemers te helpen tegen een lage prijs. Op deze manier kunnen we ook studenten die de dupe zijn geworden van de coronacrisis aannemen en zorgen dat zij hun huur door kunnen blijven betalen en op een praktische manier door kunnen leren buiten de hogescholen en universiteiten om!”