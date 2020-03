Slachtemarathon geschrapt, kaarten zijn in 2021 opnieuw te gebruiken

Sneek-Ook de Slachtemarathon wordt dit jaar geschrapt. De wandeltocht stond op de planning voor 13 juni. Maar met het oog op de nieuwe maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus kan de editie van 2020 niet doorgaan, zegt voorzitter Anne Jochum de Vries. Mensen die een kaart gekocht hebben kunnen die in 2021 gebruiken.

Voorzitter De Vries geeft aan dat het niet meer zal lukken om de Slachte op touw te zetten. “Dat kan gewoon niet in twee weken”, zegt De Vries. “En dan zou je er al vanuit gaan dat de maatregelen in juni weer van de baan zijn.”

Eerder gaf het bestuur al aan dat de organisatie even op een laag pitje stond, in afwachting van de berichten van het kabinet. Nu blijkt dat de maatregelen tot 1 juni gelden, is er niet genoeg tijd voor een goede voorbereiding.