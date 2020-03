LTO Noord biedt leden psychosociale ondersteuning tijdens coronacrisis

Sneek-LTO Noord wil leden die het moeilijk hebben de komende maanden maximaal ondersteunen. Naast financiële gevolgen door een dalende afzet, heeft een deel van de leden behoefte aan psychosociale ondersteuning. Die ondersteuning wordt de komende tijd gegeven door medewerkers die hier ervaren in zijn.

“Als organisatie zijn we ervoor leden die het zwaar hebben,” zegt voorzitter Dirk Bruins. “Tegen hen zou ik zeggen: schroom niet om te bellen, we zijn er voor elkaar.” Voor de psychosociale kant van het ondernemerschap biedt LTO Noord laagdrempelig een luisterend oor, professioneel advies en verwijst desgewenst door naar specialisten. LTO Noord werkt samen met diverse onafhankelijke coaches, Agrozorgwijzer, Zorg om Boer en tuinder en met de professionals van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Voor Bruins is het van belang dat leden goed in hun vel zitten. “De crisis staat pas aan het begin. Mogelijk zitten we nog lange tijd thuis en slaat de angst voor het coronavirus toe. Dat is heel begrijpelijk en het is belangrijk om dan daarover praten.” Naast het feit dat leden kunnen bellen over hun situatie heeft Bruins ook afdelings- en regiobestuurders gevraagd leden in de gaten te blijven houden. “Als wij het signaal krijgen dat het niet goed gaat met een lid, dan zullen we contact opnemen om te vragen of we iets kunnen doen.”