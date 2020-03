Is je bezoek aan het gemeentehuis niet noodzakelijk? Stel het bezoek uit!

Sneek- Vanaf vandaag, maandag 23 maart, is het gemeenteloket Bolsward gesloten.

Heb je een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs in Bolsward aangevraagd? Dan kan je jouw document in Sneek ophalen. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Gemeenteloket Sneek

Wij zijn geopend, maar je kan alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt.

Wil je je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs vernieuwen?

Alleen paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen die vóór 1 mei 2020 verlopen mogen vernieuwd worden.

Wil je je document ophalen? Maak eerst een afspraak.

Wij nemen geen contante betalingen meer aan, je kunt alleen per pin betalen.

Houd voor de meest actuele stand van zaken de website in de gaten.

Meer informatie over het Coronavirus vind je op de website van de RIVM.

