GrootSneek steekt ondernemend Sneek hart onder de riem

Sneek-Tijdens de coronacrisis roepen we inwoners op lokaal te blijven shoppen in Sneek. Vele ondernemers in Sneek hebben naast hun fysieke winkel ook een webshop. En sommige ondernemers hebben nu (tijdelijk) een afhaal e.o. bezorgservice in het leven geroepen voor maaltijden. In samenwerking met GrootSneek willen we ondernemers een hart onder de riem steken en bieden we de mogelijkheid ondernemers om zich kosteloos te plaatsen op www.bezorgeninsneek.nl<https://www.sneek.nl/nl/zien-doen/bezorgen-in-sneek>. Hierop staan alle aanbieders die een dergelijke service bieden bijeen, en winkelt de consument makkelijk online vanuit huis.

Dat is voor consumenten in deze periode van veel thuisblijven niet alleen handig, maar zo steunen zij ook de lokale Sneker ondernemer zodat we straks na de Coronacrisis ook weer van hun diensten in het centrum van Sneek gebruik kunnen blijven maken.

GrootSneek & Sneek Promotion