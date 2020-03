Geen Fietselfstedentocht dit jaar: “Uitstellen is geen optie”

Bolsward-De Fietselfstedentocht gaat dit jaar niet door. Door de nieuwe maatregelen van het kabinet kan het evenement niet doorgaan op pinkstermaandag 1 juni. “En de Fietselfstedentocht later houden is geen optie. Het hoort op pinkstermaandag”, zegt voorzitter Stephan Rekker.

Alle kaarten waren verkocht, maar de organisatie zou lastig worden volgens Rekker. “Je moet je afvragen of je wel genoeg vrijwilligers kan krijgen.” Rekker heeft het zelf één keer eerder meegemaakt dat de tocht niet door kon gaan. “Dat was in 2001 met de MKZ.”

In de reglementen staat dat mensen inschrijfgeld niet terugkrijgen als de tocht niet door kan gaan. “Maar stel dat we nu geld uit de overheid krijgen omdat we niet door kunnen gaan, dan gaan we er wel naar kijken. Dan nemen we contact op met de deelnemers.”