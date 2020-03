Friese Lampe Group in stroomversnelling rond mondkapjes

Sneek – Lampe Group, producent van o.a. filters en textieloplossingen, is in korte tijd in een stroomversnelling geraakt rond het lokaal ontwikkelen en maken van mondkapjes en mondmaskers voor de zorg. Na een proef met chirurgische mondmaskers worden nu tests gedaan met in eigen huis ontwikkelde FFP2 mondkapjes. Ondertussen blijft Lampe haar klanten bedienen met de eigen producten en diensten.

Lampe heeft een eerste serie van wasbare chirurgische mondmaskers geproduceerd. Het certificeren van deze maskers vergt echter nog veel meer onderzoek, onder andere vanwege het te verwachten effect van het bewassen op de minimaal toegestane bacteriële filterefficiency van 98% . Lampe Group heeft daarom besloten dat deze maskers nog niet beschikbaar kunnen worden gesteld totdat het RIVM ze goedgekeurd heeft.

De door Lampe reeds ingezette ontwikkeling van een alternatief voor de FFP2 mondkapjes, heeft ondertussen de aandacht getrokken van de overheid. In nauw overleg met de overheid worden nu veelbelovende testen uitgevoerd met diverse proefmodellen van FFP2 mondkapjes.

Om schijnveiligheid te voorkomen zal de productie van de FFP2 mondkapjes en de chirurgische mondmaskers (IIR), niet eerder landelijk worden opgestart dan wanneer de testresultaten definitief zijn. Lampe Group wil een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een volwaardig alternatief waar de zorgverleners op kunnen vertrouwen, geheel in lijn met de wens van de overheid.

Intussen gaan Lampe Group en haar partners door met het voorbereiden van productie op grote schaal. Lampe Group heeft de toezegging op steun van diverse confectiebedrijven en een grote groep thuiswerkers heeft zich daarnaast beschikbaar gesteld om samen aan de slag te gaan. Opschalen naar de dagelijkse behoefte zal vooral vanuit de overheid moeten worden aangestuurd, aldus de visie van Lampe. Daarbij is het met name het kwaliteitsbeheer in de totale keten een belangrijk aandachtspunt.

Bestaande klanten worden uiteraard niet vergeten. De confectie van de eigen artikelen draait door en nieuwe orders worden normaal aangenomen. Levertijden kunnen wel langer worden en zullen in overleg met opdrachtgevers worden besproken op basis van urgentie.

Via de speciaal voor dit doel opgerichte website mondkapjes.lampe.nl zal Lampe Group belangstellenden, thuiswerkers en partners op de hoogte houden van de ontwikkelingen.