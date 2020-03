Extra aanpassingen busdienstregeling Arriva in Friesland  

Sneek-Vanwege het coronavirus en de maatregelen die door de overheid hiervoor zijn genomen, hebben wij momenteel minder personeel én minder reizigers. Het maatschappelijk belang van openbaar vervoer is groot. Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Tenslotte vervoeren we ook dagelijks reizigers die werkzaam zijn in vitale sectoren. Juist nu is het extra belangrijk dat deze medewerkers kunnen werken.



Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Door de dienstregeling aan te passen bieden we reizigers toch een betrouwbare dienstregeling tijdens de hele dag én op alle dagen van de week.

Verdere aanpassing dienstregeling bus

In de provincie Friesland rijden we vanaf 25 maart iedere dag volgens de zondagdienstregeling met behoud van ochtendritten van maandag tot en met zaterdag als aanvulling.

De Opstapper

Waar geen bussen, lijntaxi’s, belbussen of buurtbussen meer rijden, biedt de Opstapper een alternatieve reismogelijkheid. De Opstapper is vraagafhankelijk, maar rijdt volgens een vaste dienstregeling. Deze is te vinden op www.arriva.nl. De Opstapper is tot een uur voor vertrek te reserveren via telefoonnummer 0800-2802803 (gratis).

Waddeneilanden

De dienstregeling van de bussen die naar Holwerd rijden (lijn 66 en 166) wordt aangepast aan het vaarschema van de veerdienst naar Ameland. Daarnaast is op de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog de dienstregeling aangepast aan de afvaarten van de veerboten.

