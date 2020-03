Boekhandel Van der Velde start afhaalloket

Sneek- Afgelopen donderdag sloot Boekhandel Van der Velde net als veel andere winkels in Sneek haar deuren vanwege het coronavirus. Vanaf vandaag start de boekwinkel een afhaalloket:

“Komende week zijn wij van maandag t/m zaterdag telefonisch en via e-mail bereikbaar

-Maandag 12-17 uur

-Di t/m vr. 10-17 uur

-Zaterdag 12-17 uur

Boeken die je dan bestelt, mits op voorraad in onze winkel, zijn af te halen tussen 12 en 17 uur. Let op: We zijn dan alleen een afhaalloket (je kan dus niet winkelen), alleen pinnen is mogelijk

Is jouw boek niet voorradig en/of wil je het liever thuisbezorgd krijgen, bestel het dan via onze website www.boekhandelvandervelde.nl!

#vanderveldeboeken #vanderveldeboekensneek #ikleesthuis #shoplocal