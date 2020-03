Volleybalbond: Per direct gestopt, ook Eredivisie

Sneek- De Nevobo maakt vandaag bekend dat alle lopende volleybalcompetities, inclusief de Eredivisie, per direct worden gestopt. Op woensdag 18 maart maakte de volleybalbond al bekend alle competities van Topdivisie en lager te beëindigen. Na uitvoerig contact met de Eredivisieverenigingen is nu ook besloten de allerhoogste divisie te stoppen. Ook de finale van het Volleybaldirect Open (NOJK) en de halve finales en finales van de regiobekers worden niet meer gespeeld.

Geen alternatief einde voor Eredivisieseizoen

Afgelopen woensdag werd, mede op verzoek van een aantal verenigingen, een scenario voorgelegd aan de Eredivisie-organisaties dat gevolgd zou kunnen worden op het moment dat na 6 april of 13 april de maatregelen van de overheid weer versoepeld zouden worden. De ontwikkelingen van het coronavirus blijven elkaar snel opvolgen en de impact op de maatschappij is op dit moment nauwelijks te overzien. Sport is terecht een bijzaak geworden. De tijd en aandacht die er nu is moet worden besteed aan het bestrijden van de huidige crisis en de gevolgen daarvan. Na een inventarisatie van de reacties, bleek dat de meeste Eredivisie-organisaties deze visie delen.

De beslissing van de Nevobo heeft de volgende gevolgen:

– De Eredivisie wordt definitief niet meer uitgespeeld. Er zijn voor dit seizoen geen kampioenen.

– De Nevobo treedt op zo kort mogelijke termijn met de Europese volleybalbond CEV in overleg om te bespreken wat dit betekent voor de vertegenwoordiging van de Nederlandse Eredivisieteams in de Europese competities in het seizoen 2020-2021.

– Zodra de uitkomst van het overleg met de CEV bekend is, komt de Nevobo met een voorstel richting de Eredivisie-organisaties hoe daar verder invulling aan te geven.

– De Nevobo inventariseert momenteel de verschillende scenario’s m.b.t. promotie/degradatie voor de competities van Topdivisie en lager. Dit zal van invloed zijn op de wijze waarop de promotie/degradatie voor de Eredivisie wordt ingericht. De Nevobo geeft binnenkort meer duidelijkheid hierover en zal in contact treden met de betreffende verenigingen.

De Nevobo betreurt deze beslissing te moeten maken, en was graag tot een andere conclusie gekomen, maar gezien de huidige situatie in Nederland en de wereld is dit de enige logische uitkomst, waardoor alle betrokkenen de duidelijkheid krijgen die ze verdienen.