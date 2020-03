Univoque en het coronavirus

Sneek- De redactie van GrootSneek krijgt heel veel positieve reacties over de berichtgeving. Dat geeft een positief gevoel: ‘Der hat noch nea ien in blessure fan in skouderklopke oprûn’, wist Foppe de Haan al.

Onderstaande mail kregen we van Univoque die we hier graag delen, met ook nog een bericht waar de redactie van GrootSneek op attent wordt gemaakt:

“Allereerst dank voor het doorplaatsen van onze kaartenactie-oproep voor het dr. Wumkeshus. Veel kijkers van onze LIVE- show op Facebook hebben hieraan gehoor gegeven én plaatsing in GrootSneek draagt daar zeker aan bij.

Het tweede waarop ik de redactie attent wil maken is de dagelijkse show zelf. Zie onderstaande bericht:

Univogue bedient als coachings, trainings én hulpverleningsorganisatie een brede doelgroep. We verzorgen weerbaarheidstrainingen voor de ambtenaren van gemeente Leeuwarden (die hebben we vanzelfsprekend moeten annuleren), we bedienen particuliere klanten die vastlopen door bijvoorbeeld burn-out op onze vestiging in Sneek (Hegedyk 2), maar zijn als gecontracteerd zorgaanbieder in alle Friese gemeenten ook actief als jeugdhulpverleners voor jongeren die vastlopen. Een deel van onze werkzaamheden verrichten we nu noodgedwongen via e-coaching, maar voor velen werkt dit niet prettig.

Sinds maandag zaten we daardoor met een dilemma omdat we onze volwassen cliënten en zeker onze jongeren niet in de kou willen laten staan. Daarom zenden we sinds afgelopen maandag om 16u LIVE uit op onze Facebookpagina, gewoon vanuit huis waar we de huiskamer ombouwden tot koffietafel en via skype diverse special guests ontvangen over de situatie in Friesland. Zo interviewden we afgelopen vrijdag een juf uit Workum over de worsteling van het onderwijs met het online lesgeven, spraken een fysiotherapeute uit Akkrum over hoe je voorkomt dat je nekklachten krijgt tijdens het thuiswerken en hebben we de Sneker singer/songwriter Tom Wiegersma via Skype-verbinding verzoekplaatjes laten spelen voor onze kijkers. Komende week spreken we in de show over de economische gevolgen voor de middenstand. Kortom, de actie waarvoor Patyna en het dr. Wumkeshus ons inschakelenden is slechts het topje van de ijsberg.

Het programma is voor iedereen te zien die Facebook heeft en kijkers behoren niet alleen meer tot de cliënten voor wie we dit initiatief gestart zijn, maar mensen kijken provinciebreed. We krijgen enthousiaste reacties omdat men de show waardeert om de saamhorigheid waartoe we oproepen, het lokale karakter en de praktische tips (zoals de kaartenactie en tips van de juf om je kinderen positief te houden) én de humor waarmee we mensen de crisis door helpen. Kortom in een tijd waarin mensen elkaar niet meer in de supermarkt kunnen treffen voor een praatje, heeft de show een belangrijke sociale functie gekregen. Iets wat bijvoorbeeld blijkt uit de meer dan 800 weergaven van de show afgelopen vrijdag.

Eerstvolgende show: maandag 23 maart 2020 op www.facebook.com/univogue (live vanaf 16.00 uur en ten alle tijden zijn alle oude afleveringen terug te kijken) Hosts: Anita stokman-Henckel (fysiotherapeute, podcastmaker en trainingsacteur), Josko Sostaric (weerbaarheid en mindfulnesstrainer) en Sarah Storm (coach en maatschappelijk werker). Dagelijks wisselende special guests (via Skype beeldbellen) als specialist voor verdieping in besproken thema’s of ter muzikale ondersteuning. Locatie: uitzending vanachter de tot studio omgebouwde keukentafel thuis in Sneek, ‘normaal’ bezoekadres Univogue , Hegedyk 2 (achter het Antonius ziekenhuis) in Sneek.