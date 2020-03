Sneek- Even voor half 12 vanmorgen ging het doordringende noodalert af op vele mobieltjes met het volgende bericht: Volg instructies Rijksoverheidop: houd 1.5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen Corona. Ceep your distance to orthers.