Kapsalon Bouclé in Sneek sluit toch voorlopig haar deuren

Sneek-De afgelopen week waren voor Harmen Boersma, net als voor iedereen, een achtbaan. Vanuit zijn kappershart wilde Harmen Boersma graag iedereen blijven knippen, net als zijn team Margriet, Susan en Mirjam. Begin van de week leek het een verstandig besluit om dicht te gaan. De kappersorganisatie ANKO gaf wisselende berichten af, waardoor een aantal kappers in Sneek wel openbleven en anderen niet. Dat maakte het voor iedereen erg verwarrend.

Salon Bouclé besloot dan ook gelijk dicht te gaan en alle klanten zijn gebeld. Omdat andere kappers openbleven, ging Salon Bouclé ook weer open als service naar de klanten toe. “Toch voelde het niet goed”, aldus eigenaar Harmen Boersma. Harmen vervolgt: “Ik ben zaterdag naar een paar collega kappers gegaan en die waren heel resoluut: wij zijn en blijven dicht. En eigenlijk wist ik dat de afgelopen week rationeel gezien ook wel. “Het is belangrijk dat we om elkaar denken, om elkaars gezondheid en de richtlijnen van het RIVM. 1,5 meter afstand, zoals ook de NL alert aan gaf. Dan kun je technisch gezien niet goed werken. “En als we knippen, gaan we ook voor het beste resultaat.”

“Dus wij volgen de richtlijnen van het RIVM en gaan dicht. Een kapsalon nu openhouden is niet goed voor ons allemaal, de kans op onbewust besmettingsgevaar is te groot. Ik hoop dat iedereen gezond blijft en als we weer open kunnen, dat we iedereen in goede gezondheid weer mogen verwelkomen”, aldus besluit Harmen Boersma van Salon Bouclé.