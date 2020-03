Sneek- Dat het personeel in de zorg momenteel keihard aan het werk is, moge duidelijk zijn. Hartverwarmend dat verpleegkundigen, artsen en verzorgenden ect. Van velen een hart onder de riem krijgen. Op de Gossepalen in Sneek een mooi voorbeeld. Dergelijke foto’s plaatsten we graag. Blijf sterk, blijf elkaar steunen!

Foto Thea Beswerda