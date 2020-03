De trein is even geen uitje

Sneek- Ga niet met de trein als dit niet strikt noodzakelijk is! Laat de ruimte aan mensen die de trein het hardst nodig hebben. En houd anderhalve meter afstand!

Basisdienstregeling

Tot nader order is een speciale basisdienstregeling van kracht. Dit houdt in dat vanaf ieder station in Nederland in alle richtingen twee treinen per uur rijden. Vanaf stations waar normaal één keer per uur een trein vertrekt, blijft dit zo. Let op! De treinen blijven rijden om mensen in vitale functies naar hun werk te brengen. Ga dus niet met de trein als dit niet strikt noodzakelijk is! Ga goed voorbereid op pad en plan uw reis kort voor vertrek voor het meest actuele advies. Houd voldoende afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter) in de trein en bij het in- en uitstappen.

Of een verdere aanpassing van de dienstregeling nodig is, hangt af van de actuele situatie. Plan uw reis kort voor vertrek met de reisplanner voor het meest actuele reisadvies.

Hoe ziet deze speciale dienstregeling eruit?

Vanaf ieder station in Nederland rijden, in alle richtingen, twee treinen per uur;

Vanaf stations waar normaal één keer per uur, per richting, een trein vertrekt, blijft dit zo;​

De basisdienstregeling bestaat vooral uit Sprinters.

Op enkele trajecten waar geen Sprinters komen, rijden nog Intercity’s

Dit zijn Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven, Enschede-Utrecht, Enkhuizen – Amsterdam Centraal. Deze rijden de gebruikelijke route en stoppen op de gebruikelijke stations;

De Intercity uit Vlissingen stopt zoals gebruikelijk op alle tussengelegen stations. Na Roosendaal rijdt deze naar Breda in plaats van Rotterdam en Amsterdam, en vice versa;

De Intercity Direct, Intercity Den Haag-Eindhoven en nachttreinen rijden niet;

Ook de internationale treinen rijden volgens een sterk aangepaste dienstregeling. Dit is mede afhankelijk van het beleid in het buitenland en de beschikbare capaciteit.

Voor meer info Arriva: https://www.arriva.nl/consumenten.htm

Voor meer info NS: https://www.ns.nl/